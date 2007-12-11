”Укртатнафта” вийшла на прибуток 8 млн. грн.

Найбільший в Україні нафтопереробний завод - ЗАТ “Укртатнафта” (Кременчуцький НПЗ, Полтавська область) за підсумками роботи за 11 місяців одержав прибуток більш як 8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЗАТ “Укртатнафта”.

У повідомленні наголошується, що, незважаючи на збитки за підсумками роботи за 9 місяців 2007 року, компанії вдалося кардинально змінити ситуацію і одержати позитивний фінансовий результат в листопаді та за 11 місяців ц.р.

"За оперативними даними, на 1 грудня 2007 р. фінансовий результат з початку року становить більш як 8 млн. грн. Така стрімка динаміка стала можлива завдяки оперативно проведеним заходам щодо фінансового оздоровлення, скоординованої і системної роботи у сфері виробничої діяльності, а також підвищення ефективності в галузі реалізації нафтопродуктів", - говориться в повідомленні.

Прес-служба зазначає, що роботу компанії в жовтні-листопаді характеризує позитивна динаміка глибини переробки і виходу світлих нафтопродуктів. У листопаді ц.р. ці показники зросли значно: вихід світлих нафтопродуктів становив 68%, а глибина переробки - 86,6%. За 11 місяців ц.р., порівняно з аналогічним періодом 2006 року, глибина переробки збільшилася з 72,2% до 73,6%, а вихід світлих товарних нафтопродуктів - з 56,4% до 58,3%.

Зростання глибини переробки і збільшення виходу світлих нафтопродуктів обумовлене поліпшенням структури сировини, що переробляється, і підвищенням ефективності використання виробничих потужностей підприємства, говориться в повідомленні.

Також в повідомленні зазначається, що «Укртатнафта» працює відповідно до виробничого плану, ефективно вирішуючи питання, пов`язані із забезпеченням переробних потужностей нафтовою сировиною і реалізацією нафтопродуктів. Враховуючи потреби внутрішнього ринку, компанія продовжує збільшувати завантаження технологічних потужностей і обсяги переробки. Укладені контракти на постачання сировини дозволять компанії збільшити план на грудень 2007 року з переробки нафти і вакуумного газойля на 20% (до 360 тис. тонн).

Як повідомляв УНІАН, у жовтні ц.р. «Укртатнафта» перервала збитковий період. Вихід на прибуток став можливий завдяки своєчасним і ефективним рішенням у сфері нормалізації виробничо-фінансової діяльності компанії і укладання прямих контрактів на реалізацію нафтопродуктів. За даними бухгалтерського обліку, фінансовий результат компанії після оподаткування за жовтень 2007 року становив 15,8 млн. грн.

Компанія почала укладення прямих договорів на поставки нафтопродуктів з кінцевими споживачами і власниками мереж автозаправних станцій (АЗС) і автозаправних комплексів (АЗК).

2 листопада голова правління ЗАТ «Укртатнафта» Павло ОВЧАРЕНКО направив до Управління СБУ в Полтавській області інформацію про виявлені ним ознаки доведення підприємства до банкрутства його попереднім керівництвом на чолі з Сергієм ГЛУШКОМ. За його даними, збитки ЗАТ «Укртатнафта» за дев`ять місяців 2007 року становили 127 млн. грн., що, на думку глави правління, є “результатом цілеспрямованої політики із закупівлі сировини і реалізації зі знижками нафтопродуктів через комерційні структури, що представляють інтереси ВАТ «Татнафта» в Україні” (засновник ЗАТ «Укртатнафта» з боку Республіки Татарстан - УНІАН).

На початку грудня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем колишнім керівництвом ЗАТ "Укртатнафта" (з осені 2004 року головою правління ЗАТ "Укртатнафта" був С.ГЛУШКО) та інших комерційних структур і ухилення ними від сплати податкових зобов`язань під час придбання нафти і реалізації на внутрішньому ринку України нафтопродуктів, що спричинило тяжкі наслідки для інтересів держави. Зокрема, Генпрокуратура має в своєму розпорядженні відомості про те, що колишнє керівництво "Укртатнафти" в період з січня по жовтень 2007 року зловживало службовим становищем під час придбання 1,3 млн. тонн нафти і реалізації на внутрішньому ринку України майже 1 млн. тонн нафтопродуктів.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі і передано до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнафта"), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».