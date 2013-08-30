Урок безпеки: «Комфортно там, де безпечно»

1 вересня о 12:00 у місті Лубни на площі ТРЦ «Депот центр» по вулиці Радянській, 98 буде проходити Урок безпеки під девізом «Комфортно там, де безпечно», організований торговельною мережею «Фокстрот. Техніка для дому» та Управлінням ДСНС України у Полтавській області.

На дітей та дорослих чекають: виставка та демонстрація можливостей пожежно-рятувальної техніки, ліквідація умовної пожежі фахівцями служби порятунку, виступ команди юних пожежних, презентація мультфільму «Фокс і Трот поспішають на допомогу», а також конкурси та вікторини.

Акредитація журналістів триватиме до 16:00 30 серпня за тел.: (0532) 50-37-88