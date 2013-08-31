Убивця Оксани Макар вважає своє покарання занадто суворим

"Свою провину визнаю частково. І те, що мені приписують , не здійснював. Тому максимальний термін ув'язнення вважаю для себе несправедливим, і заслуговую поблажливості " , - заявив засуджений журналістам під час їх відвідування ВК № 99.

За його словами, "якби була можливість повернутися назад у той фатальний день", він би вчинив інакше. Але раз "Оксану все одно не повернути", то й термін йому тягти нінащо. Мовляв, і так покараний - замучили докори сумління, повідомляє Телеграф.

Як зазначають правоохоронці, з сусідами по камері у Присяжнюка стосунки не склалися . Гвалтівників і садистів зневажають навіть у колоніях.

Нагадаємо, злочин, який викликав нечуваний громадський резонанс не тільки в Україні, а й за кордоном, скоєно в ніч з 8 на 9 березня минулого року в Миколаєві. Троє друзів - 24- річний Максим Присяжнюк, 23- річний Євген Краснощок і 22- річний Артем Погосян - у квартирі Присяжнюка спочатку згвалтували 18-річну Оксану Макар, а потім, щоб приховати сліди злочину, віднесли її в занедбану будівлю і підпалили.

Незважаючи на численні операції з порятунку дівчини, від отриманих травм несумісних з життям 29 березня Оксана Макар померла в опіковому центрі.