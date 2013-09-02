ЗМІ: Науковці обурені освітянськими "експериментами" Табачника (відео)

У 2018 році у Міносвіти збираються ввести профільну освіту.

Згідно з нею, у десятому та одинадцятому класах залишиться тільки шість обов'язкових предметів: математика, іноземна мова, природознавство, українська мова та література, історія України і всесвітня, а також фізкультура. Усе інше учні обиратимуть самостійно, повідомляє ТСН.

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"Ви захоплюєтеся українською літературою й історією України – у вас буде шість уроків, а фізики два", - пояснив голова Міносвіти Дмитро Табачник.

Через фізику профільне навчання і почали критикувати. Українські науковці написали міністрові Табачнику відкритий лист: "Ви виховуєте націю невігласів - не може бути такого, щоб фізика не увійшла до переліку обов"язкових предметів", - обурилися науковці.

"Просто більше годин на якийсь предмет за відсутності бази, технології і таке інше - це також буде профанація профільного навчання", - вважає заслужений вчитель України Віктор Громовий.

Дехто називає профанацією й інше нововведення Міністерства освіти. Цього року всі п'ятикласники обов'язково мусять вивчати другу іноземну мову на вибір. Офіційно це називається новим державним стандартом.

"Новий стандарт вступає в силу з першого вересня, а виконувати цей стандарт немає кому", - нарікає заступник директора загальноосвітньої школи Інна Нестоїтер.

Проте чиновники заперечують брак кадрів і звітують натомість про те, що найбільше українських школярів другою іноземною обрали німецьку та російську.