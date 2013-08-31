Міносвіти відкрило телефонну лінію для скарг та пропозицій

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОН.

Свої скарги та пропозиції можна висловити за телефонами: 481-47-68 (початкова школа, 1-4 класи); 481-32-07 (5-11 класи), зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними Міносвіти, 1 вересня 2013 року розпочнуть роботу 19,5 тис. загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчатимуться 4,1 млн учнів.

Уперше сядуть за парти понад 443,5 тис. першокласників (у минулому році їх було 431,2 тис.).