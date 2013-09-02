На Луганщині потяг переїхав чоловіка, який заснув на переїзді
13:03, 02 вересня 2013Суспільство
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У Луганській області на під’їзному шляху станції Любимівка маневровий локомотив смертельно травмував 27-річного громадянина, який спав на переїзді.
Чоловік помер на місці від отриманих травм
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Луганській області, подія сталася 1 вересня о 01:25 на відстані 80 м від залізничного переїзду, розташованого по вул. Л. Чайкіної с. Дзержинський. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці.
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Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) .
Проводиться досудове розслідування.
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