На Луганщині потяг переїхав чоловіка, який заснув на переїзді

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Луганській області, подія сталася 1 вересня о 01:25 на відстані 80 м від залізничного переїзду, розташованого по вул. Л. Чайкіної с. Дзержинський. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці.

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Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) .

Проводиться досудове розслідування.