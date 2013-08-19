В Індії потяг переїхав натовп людей, що виходили з іншого поїзда

Пасажирський поїзд у понеділок наїхав на натовп людей, що виходили з іншого поїзда в північно-східному індійському штаті Біхар, загинули не менше 24 осіб, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал IBN.

Інцидент стався біля залізничної станції Дхамара в окрузі Сахарса. Склад йшов у місто Патна. Близько 30 осіб отримали серйозні травми. Кількість жертв може збільшитися.

Жертвами трагедії стали паломники, що прямували в індуїстський храм, присвячений богині Катіяні.

Протягом деякого часу після інциденту машини швидкої допомоги через велике скупчення людей не могли потрапити на місце трагедії.

Розгнівані люди, за даними IBN, підпалили поїзд, проганяли представників влади і навіть нападали на деяких з них.