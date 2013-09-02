Янукович звільнив дев’ятьох начальників управлінь СБУ
Президент України Віктор Янукович змінив начальників управлінь Служби безпеки України у семи областях, а також очільників Головного слідчого управління та Департаменту господарського забезпечення СБУ.
Відповідні укази розміщено на офіційному сайті голови держави.
Так, Івана Дерев'янка було звільнено з посади начальника Головного слідчого управління СБУ, а на його посаду призначено Максима Ленка.
Також президент призначив Володимира Кіптенка начальником Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України, звільнивши з цієї посади Михайла Бондарчука.
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Крім того, Янукович призначив Михайла Феделеша начальником Управління СБУ в Закарпатській області, звільнивши з цієї посади Геннадія Грищенка.
Едуарда Вакуленка призначено начальником Управління Служби безпеки в Одеській області, звільнивши з цієї посади Володимира Туріцу.
Олега Реку призначено начальником Управління СБУ в Херсонській області, звільнено з цієї посади В’ячеслава Савченка.
Вадима Пащенка призначено начальником Управління Служби безпеки в Харківській області, звільнено з цієї посади Володимира Вишневського.
Також Президент призначив Олександра Довженка начальником Управління СБУ в Чернігівській області, звільнивши з цієї посади Валерія Кріпака.
Романа Семенченка призначено начальником УСБУ в Житомирській області, звільнено з цієї посади Олександра Наумова.
Вадима Запорожця призначено начальником Управління Служби безпеки у Вінницькій області, звільнено з цієї посади Сергія Ратієва.