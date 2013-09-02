Янукович звільнив дев’ятьох начальників управлінь СБУ

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті голови держави.

Так, Івана Дерев'янка було звільнено з посади начальника Головного слідчого управління СБУ, а на його посаду призначено Максима Ленка.

Також президент призначив Володимира Кіптенка начальником Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України, звільнивши з цієї посади Михайла Бондарчука.

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Крім того, Янукович призначив Михайла Феделеша начальником Управління СБУ в Закарпатській області, звільнивши з цієї посади Геннадія Грищенка.

Едуарда Вакуленка призначено начальником Управління Служби безпеки в Одеській області, звільнивши з цієї посади Володимира Туріцу.

Олега Реку призначено начальником Управління СБУ в Херсонській області, звільнено з цієї посади В’ячеслава Савченка.

Вадима Пащенка призначено начальником Управління Служби безпеки в Харківській області, звільнено з цієї посади Володимира Вишневського.

Також Президент призначив Олександра Довженка начальником Управління СБУ в Чернігівській області, звільнивши з цієї посади Валерія Кріпака.

Романа Семенченка призначено начальником УСБУ в Житомирській області, звільнено з цієї посади Олександра Наумова.

Вадима Запорожця призначено начальником Управління Служби безпеки у Вінницькій області, звільнено з цієї посади Сергія Ратієва.