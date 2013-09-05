УЗ отримала у лізинг локомотиви за дуже низькими ставками - експерт

Таку думку висловив у коментарі УНІАН керуючий директор , голова аналітичного департаменту інвестиційної компанії Dragon Capital Андрій Беспятов.

«Що стосується «Укрзалізниці », термінове і масштабне оновлення парку залізничної техніки з урахуванням приблизно 90 % амортизації критично важливо для подальшої діяльності . Враховуючи, що більшу частину локомотивів справить «Луганськтепловоз » , позитивний ефект для економіки буде ще й за рахунок зростання виробництва машинобудування» , - зазначив Беспятов.

До того ж він наголосив , що «Укрзалізниця» уклала досить вигідну угоду . «Cтавка низька , інші конкуренти , наскільки відомо , пропонували ставки близько 12-13%. Але можливо не озвучуються додаткові комісійні платежі » , - сказав Беспятов , уточнивши , що на ринку мало інформації про переможця тендеру , щоб зрозуміти , чому компанія могла запропонувати такі ставки».

«Якщо абстрагуватися від лізингової компанії , то угода дуже позитивна для «Укрзалізниці» і всієї галузі загалом» , - ще раз наголосив експерт.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця » уклала договори з компанією "Прем'єр Лізинг" надати в лізинг 350 локомотивів у рамках виконання програми оновлення локомотивного парку.

Договори з лізингодавцем на придбання локомотивів укладені строком на сім років з виплатою 9,5 % річних.

Локомотиви поставлятиме російська компанія «Уральські локомотиви» і «Луганськтепловоз» паркам Донецької , Львівської та Одеської залізниць.

Раніше в коментарі УНІАН старший аналітик інвестиційної компанії «Арт Капітал» Олексій Андрійченко висловив думку , що надання «Укрзалізниці» локомотивів у лізинг свідчить про довіру інвесторів до залізниці і країни загалом.

За даними «Укрзалізниці» , знос приміського рухомого складу залізниць України становить: електропоїзди - 82,29 % , дизельні поїзди - 92,66 %. «Укрзалізниця» не раз зверталася до уряду з проханням допомогти оновити залізничний парк.