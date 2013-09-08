Хасиди почали залишати Україну

За цим повідомленням, наразі відомо про від’їзд майже 6 тисяч 700 паломників. В Умані їх іще перебуває понад 20 тисяч 300, а загалом приїжджало понад 27 тисяч, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Під час відбуття паломників-хасидів охорону громадського порядку забезпечують понад 230 працівників органів внутрішніх справ, мовиться в повідомленні. Загалом для охорони громадського порядку та безпеки під час паломництва хасидів залучали близько 430 працівників міліції, а також 12 поліцейських із Ізраїлю.

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Прихильники брацлавської течії хасидизму – однієї з течій юдаїзму – приїжджають із нагоди Нового року за традиційним юдейським календарем, або Рош-га-Шана, що припадає на вересень чи початок жовтня, до Умані на могилу засновника цієї течії, цадика (праведника) рабі Нахмана з Брацлава.