В Умані хасиди затопили держустанову, забивши каналізацію сміттям

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел близьких до офіційних, у цій багатоповерхівці паломники-хасиди знімають чимало квартир на час паломництва. Хасиди забили будинкову каналізацію серветками, одноразовим посудом, харчовими відходами та іншим сміттям. Через засмічення каналізації стічні води вилилися у напівпідвальні приміщення держустанов. Приміщення вже ретельно прибрали та продезінфікували, але залишився їдкий запах. Наразі встановлюється розмір завданих збитків.

На тему: До Умані святкувати 5774 новий рік приїхала рекордна кількість хасидів (фото, відео)

Як повідомляв УНІАН, до Умані Черкаської області цього року на святкування іудейського нового року Рош-га-Шана приїхала рекордна кількість хасидів – понад 27 тисяч. Цього року новий рік хасиди святкували з 4 на 5 вересня. Охорону громадського порядку в Умані на час паломництва забезпечують 429 міліціонерів, 12 ізраїльських поліцейських та 89 співробітників ДСНС, в тому числі водолази, хіміки, піротехніки.

Довідка УНІАН. Засновник брацлавського (бресловського) хасидизму Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) - одна із найшанованіших святинь хасидів, місце щорічного масового паломництва.