До Умані святкувати 5774 новий рік приїхала рекордна кількість хасидів (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уманського міськвідділу УМВС у Черкаській області, станом на вечір 4 вересня до міста приїхали більш як 27 тис. паломників-хасидів із 15 країн світу, серед них - понад 2,5 тис. дітей та 15 жінок. Найбільше паломників приїхали із Держави Ізраїль, Німеччини, Франції та США. Також є паломники з ПАР, Канади, Італії, Великої Британії, Індії Швейцарії, Чехії, Бельгії, Киргизстану, Російської Федерації та Іспанії.

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За даними міліції, серйозних інцидентів на місці паломництва поки не зафіксовано - хасиди звертаються лише по допомогу у розшуку загублених чи забутих речей та документів. Крім того, правоохоронці зафіксовували зниження кількості правопорушень.

Святкування нового 5774 року за іудейським календарем хасиди розпочали 4 вересня з першою зіркою на небі. Традиційне місце загального зібрання - могила духовного наставника Цадика Нахмана. Святкування хасиди обов'язково починають з молитви. 4 вересня хасиди у молитвах просили пробачення за усе, що вчинили торік і благали послати їм та їхнім сім'ям щастя в майбутньому. Біля могильного комплексу Цадика Нахмана знаходяться тільки чоловіки, жінкам сьогодні приходити сюди заборонено. Після молитов хасидам необхідно змити з себе усі гріхи – вони купаються в озері біля могили. А вже 5 вересня в Умані всі хасиди танцюють і співають, радіють святу. Святкування триватимуть до вечора 6 вересня, а вже з 7 вересня паломники почнуть покидати Умань.

Цього року у хасидів з'явилася нова тенденція. Вони приїздять до могили раббі Нахмана до Умані лише на день, і, помолившись, повертаються на батьківщину, щоб відзначати Рош–Га–Шана з сім'єю. Попередні роки хасиди їхали з Умані лише по закінченню всіх святкувань.

В 2011 році в Умані було зафіксовано 26 тис. 038 паломників-хасидів. Торік приїхало близько 23 тисяч прочан. Масове паломництво до могили Цадика Нахмана розпочалось 1988 року. Тоді на прощу прибуло 200 брацлавських хасидів.

Як повідомляв УНІАН, в іудаїзмі Новий рік святкується з настанням місяця тишрей два дні поспіль і припадає на різні числа григоріанського календаря. Урочистості традиційно починаються із заходом сонця напередодні, цієї осені – 5 і 6 вересня.

Охорону громадського порядку в Умані на час паломництва забезпечують 429 міліціонерів, 12 ізраїльських поліцейських та 89 співробітників ДСНС, в тому числі водолази, хіміки, піротехніки.

Довідка УНІАН. Засновник брацлавського (бресловського) хасидизму Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) - одна із найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.

Відео: ТСН