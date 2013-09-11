Україна скоротила транзит газу до Європи на 3%

Про це йдеться в повідомленні компанії «Укртрансгаз», провідної в Україні компанії з транспортування і зберігання природного газу, 100% акцій якої належать державі.

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«У серпні транзит газу до країн Європи зріс на 32% – до 7,1 млрд кубометрів», – говориться в повідомленні.

В «Укртрансгазе» відзначають, що з початку 2013 року до газотранспортної системи України з Російської Федерації надійшло 15,3 млрд куб. м природного газу, що на 6,1 млрд куб.м, або на 29%, менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Разом з тим, за інформацією Центрального диспетчерського департаменту «Укртрансгазу», всі заявки країн-імпортерів виконуються в повному обсягу і в затверджені терміни.

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу через територію України до країн Євросоюзу в січні-липні 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 7% - до 47 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртрансгаз» об'єднує 14 структурних підрозділів на правах філіалів, промислові об'єкти яких є у всіх областях України. Обсяг транспортування газу в 2012 році становив 132,4 млрд куб. м.

Загальна протяжність газопроводів, які експлуатує підприємство, становить 38,6 тис. км. Система ГТС включає 1451 газорозподільну станцію. Парк газоперекачувальних агрегатів налічує 702 одиниці загальною потужністю 5442,9 МВт.

Крім того, ПАТ «Укртрансгаз» має одну з щонайпотужніших в Європі мереж підземних сховищ газу, загальна активна місткість яких становить 31 млрд куб. м.