Тюремники розповіли, чому Онопрієнка досі не ховають

Про це УНІАН повідомили у Державній пенітенціарній службі України у Житомирській області.

На тему: Онопрієнка досі не поховали - джерело

Станом на 11 вересня тіло Онопрієнка перебуває у судмедекспертів. Прокуратура не видає дозвіл на поховання серійного вбивці, бо за фактом його смерті відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив у телефонній розмові кореспонденту УНІАН заступник начальника управління пенітенціарної служби в Житомирській області Анатолій Бобриньов, йдеться про звичайну законну процедуру, згідно якої за фактом смерті людини у місцях позбавлення волі відкривається кримінальне провадження для додаткової перевірки. Така норма передбачена новим Кримінально- процесуальним кодексом України. Тому похорон Опопрієнка відбудеться, коли провадження буде закрито.

У ДПтСУ у Житомирській області вважають, що говорити про факти насильницької смерті серійного вбивці Онопрієнка немає ніяких підстав, він помер від серцевого нападу.

Як повідомляв УНІАН, серійного вбивцю Анатолія Онопрієнка, який помер у Житомирській в`язниці №8 і був засуджений до довічного ув’язнення, поховають за рахунок держави, якщо у нього раптом не знайдуться родичі і не заберуть його тіло.

З етичних міркувань працівники Державної пенітенціарної служби України не вказують, де саме поховають Онопрієнка.

Онопрієнко в період з 1989 по 1996 роки убив 52 людини, із них 11 дітей. При цьому залишається велика кількість інкримінованих йому, але не доведених, епізодів.

Онопрієнко був затриманий навесні 1996 року. 31 березня 1999 року він був засуджений до страти, але через намір України вступити до Ради Європи смертний вирок було замінено довічним ув’язненням.