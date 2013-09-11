Кабмін дозволив будувати три платні дороги

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, відповідна ухвала Кабміну була прийнята сьогодні, 11 вересня, на засіданні уряду.

На тему: У нас погані дороги, тому що ми замало на них витрачаємо - Азаров

Зокрема, йдеться про автомагістралі: Львів - Краковець, Ульяновка - Миколаїв - Херсон - Красноперекопськ - Сімферополь, а також Новомосковськ - Запоріжжя - Мелітополь - Джанкой - Сімферополь.

"Нові траси на цих напрямах потрібні через постійне зростання інтенсивності руху. Зокрема, на сьогодні ділянка дороги М-10 Краковець - Львів на території України є найбільш «вузьким місцем» міжнародного транспортного коридору № 3 (Берлін/Дрезден - Вроцлав - Львів - Київ). Будівництво нових автомобільних доріг Ульяновка - Миколаїв - Херсон - Красноперекопськ і Новомосковськ - Запоріжжя - Мелітополь - Джанкой - Сімферополь необхідно, оскільки влітку і восени через невелику пропускну спроможність існуючих доріг, що мають дві смуги руху, на окремих ділянках виникають затори", - цитує прес-служба міністра інфраструктури Володимира Козака.

Згідно з повідомленням, на кожну з автодоріг вже розроблена проектна документація. При цьому орієнтовна вартість будівництва дороги Львів - Краковець протяжністю 84,4 км становитиме 4,3 млрд грн, Ульяновка - Миколаїв - Херсон - Красноперекопськ протяжністю 533 км. - 24,2 млрд грн.

«Мінінфраструктури пропонує новітні автодороги I категорії з чотирма смугами руху в умовах державно-приватного партнерства (концесії). А проект дороги Львів-Краковець включає ще й будівництво північної частини обходу міста Львів, що надасть додаткові економічні вигоди для транзитного транспорту і розвантаження міста», - цитує прес-служба Козака.

Міністерство інфраструктури після внесення цих проектів до переліку об'єктів концесії почне підготовку документації для проведення конкурсу на залучення концесіонера для будівництва і подальшої експлуатації автомобільних доріг.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 10 вересня вніс до переліку об'єктів, які можуть бути побудовані на умовах концесійного договору, будівництво автомобільної дороги Харків – Красноград – Перещепіно – Новомосковськ.

«Укравтодор» вже підготував 7 проектів будівництва нових доріг, які найближчим часом будуть виставлені на концесійні конкурси.

Обсяг коштів, запланованих до залучення в рамках реалізації пріоритетних проектів будівництва доріг на умовах концесії, становить близько 10 млрд дол.

Раніше в «Укравтодорі» відзначали, що найбільш актуальними для реалізації на умовах державно-приватного партнерства є: будівництво 1-ї черги Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва, будівництво автомобільних доріг у напрямі Краковець – Львів – Броди – Рівне (258 км.), будівництво автомагістралі від кордону з Російською Федерацією (КПП «Щербаківка») – Харків – Новомосковськ (209 км.).

Також зазначалося, що в перспективі на умовах концесії можуть бути побудовані автомобільна дорога Одеса – Монаши з мостовим переходом через Дністровський лиман (на Рені) протяжністю 81 км, дорога Ульяновка – Миколаїв – Херсон – Красноперекопськ – Сімферополь (532 км), дорога Дніпропетровськ – Запоріжжя – Мелітополь – Джанкой – Сімферополь (475 км).

Залежно від фінансової моделі концесійної дороги вартість проїзду для легкових автомобілів може становити 30 копійок за кілометр, а для вантажних – 1 грн за кілометр.