У нас погані дороги, тому що ми замало на них витрачаємо - Азаров

Кабінет міністрів не планує скасовувати сплату акцизу на нафтопродукти, оскільки такий податок існує в усіх європейських країнах і саме він формує основні доходи дорожніх фондів, за рахунок яких ведеться ремонт автотрас. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.«Кабінет міністрів не планує скасовувати акциз на нафтопродукти. Такий податок існує у всіх європейських країнах, він у нас в Україні один із найнижчих», - заявив глава уряду.

При цьому він зазначив, що через низьку ставку акцизу Україна не може дозволити собі якісних ремонтів доріг. «Якщо ми скаржимося на поганий стан доріг, то саме тому, що ми на дороги витрачаємо значно менше, ніж у будь-якій європейській країні, тобто низькі акцизи на нафтопродукти формують і низькі доходи фонду дорожнього будівництва», - пояснив Азаров.

При цьому він звернув увагу, що й ціни на бензин в інших країнах вищі за українські. «Ціни на бензин, із усіх оточуючих нас країн, нижчі лише в Росії та Білорусі. І то, не на багато нижчі. Останнім часом у Російській Федерації ціни на бензин підняли, й вони майже наблизилися до наших. Адже не слід забувати, що нам Росія продає нафту за світовою ціною, стягуючи, до того ж, ввізне мито в розмірі понад 400 дол. за тонну», - зазначив прем'єр-міністр.

Разом із тим він нагадав, що ключове завдання уряду в зв'язку з цим - незважаючи на всі труднощі, забезпечити населення пальним і створити його постійний запас. «Основне завдання уряду - забезпечення нафтопродуктами країни. Ми повинні мати постійний запас пального й максимально бути адаптовані до коливань цін на світових ринках. Ну а вже ваше право судити, чи вдається вирішити це завдання уряду, чи ні», - сказав Азаров, звертаючись до користувачів соціальної мережі.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») вийшло з пропозицією підвищити акцизи на нафтопродукти, щоб таким чином збільшити надходження коштів на ремонт і будівництво автодоріг. За даними «Укравтодору», на сьогоднішній день в Україні акциз на бензин становить 198 євро за тонну, тоді як в європейських країнах - 550-900 євро за тонну. Також акциз на дизельне пальне, залежно від вмісту сірки, в Україні становить 46-98 євро за тонну, а в Європі - 400-700 євро за тонну.

У квітні міністр інфраструктури Володимир Козак заявив про те, що Мінінфраструктури готове подати на розгляд уряду та парламенту законопроект про підвищення акцизу на пальне, який на сьогоднішній день залишається одним із найнижчих у Європі. Проте пізніше в Мінінфраструктури уточнили, що проект закону є лише одним із можливих рішень питання залучення додаткових коштів для розвитку автомобільних доріг країни, але зовсім не єдиним.

Акциз на нафтопродукти було введено в 2011 році, до цього діяв транспортний збір із кожного автовласника.