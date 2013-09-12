Apple через нові iPhone втратила $24 млрд капіталізації

Apple анонсувала 10 вересня свій новий флагманський смартфон iPhone 5S, а також трохи дешевшу модель iPhone 5C в п'яти різнокольорових корпусах. Акції Apple відразу ж після презентації втратили у вівторок 2,3 % вартості , закрившись на рівні 494,64 долара . Експерти пов'язують зниження вартості цінних паперів з тим , що характеристики нових моделей Apple не вдалося зберегти в таємниці , і вони не виявилися особливо вражаючими.

Як повідомляв Digit.ru , в середу акції Apple продовжили зниження і на закритті Nasdaq коштували вже 467,71 долара - на 5,44 % нижче за рівень попереднього дня. В результаті капіталізація Apple всього за день зменшилася на 24,5 мільярда доларів і склала 424,9 мільярда доларів.

Нагадаємо, що після минулорічної презентації iPhone 5 акції Apple, навпаки, злетіли до історичного максимуму в 705 доларів.

Цього разу аналітики не настільки оптимістичні - за даними ValueWalk , інвесткомпанія Citigroup вже знизила цільову ціну акцій Apple на найближчий рік до 520 доларів з нейтральним рейтингом, також знизили свої прогнози з цінних паперів Apple експерти з UBS , Merrill Lynch , Credit Suisse і Bank of America. Продажі нових смартфонів Apple в США і ще восьми країнах почнуться 20 вересня. Вартість iPhone 5S без контракту в США складе 649 , 749 і 849 доларів відповідно за моделі з 16 , 32 і 64 Гбайт вбудованої пам'яті. Ціна iPhone 5C без контракту в США складе 550 і 650 доларів на моделі з 16 і 32 Гбайт пам'яті відповідно.