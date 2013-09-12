Австралійці обурені цінами на новий iPhone 5S

Нові моделі "айфонів" надійдуть у продаж на Зеленому континенті 20 вересня, проте в середу , тобто відразу ж після їх презентації в США , стало відомо , що в Австралії вони коштуватимуть значно дорожче , ніж за океаном , повідомляє ІТАР-ТАРС.

Так , вартість нового флагмана лінійки iPhone 5S 16GB складе 869 австралійських доларів / близько 806 доларів США / , а ціна бюджетного варіанту з такою ж оперативною пам'яттю , але з пластмасовим корпусом iPhone 5C - 739 австралійських доларів / близько 686 доларів США /.

Таким чином , ціна обох моделей в Австралії буде майже на чверть вище їх ціни на американському ринку. Подібне ціноутворення є "відвертою дискримінацією " австралійців , заявив сьогодні керівник товариства захисту прав споживачів " ЧОЙС " Метт Леві .

"Компанія Apple бере з австралійців більше грошей лише тому , що їй це сходить з рук" , - додав він. Представники австралійського філії Apple поки відмовляються відповідати на питання, пов'язані з ціною на нову продукцію . У той же час керівник представництва Тоні Кінг , виступаючи в березні нинішнього року на парламентських слуханнях з питання про завищені ціни , за якими в Австралії збувають свої товари провідні світові виробники комп'ютерної техніки , пояснював це " транспортними витратами , тарифами та витратами на рекламу" .