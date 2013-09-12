Кабмін виділив майже 800 мільйонів на біопаспорти

Уряд України виділив на реалізацію даного плану до 2016 року 793,3 млн грн, йдеться у повідомленні Інформаційно-аналітичного бюлетня КМУ.

Паспорт нового покоління включає в себе безконтактний чіп з особистою інформацією. Закордонний паспорт нового зразка буде більш консервативним і виконаним у формі книжечки. У правому форзаці документа буде розташований безконтактний електронний носій.

Біометричний паспорт, згідно Закону та міжнародних стандартів, буде містити два види даних: основні та додаткові. До основних відноситься докладна інформація про людину - оцифрована фотографія особи, оцифрований підпис, прізвище, ім'я, дата народження. Додаткові відомості - це відбитки пальців.

Цивільні паспорти будуть оформлятися з моменту народження.

У повідомленні йдеться про те, що терміни оформлення залишаються колишніми - до 30 днів. Внутрішній паспорт, який раніше був безстроковим, у майбутньому буде видаватися на 10 років. Заміна «старого» паспорта на новий - біометричний - буде добровільною. За попередніми оцінками, вартість нового паспорта складе 350 грн.

Нагадаємо, що 6 грудня 2012 року набув чинності Закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу або її спеціальний статус». Закон передбачає використання біометричних пластикових карток замість діючих зараз паперових паспортів.