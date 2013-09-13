Twitter подався на IPO

Відповідне оголошення було зроблено в офіційному твіттер-акаунті компанії, повідомляє Lenta.ru.

У повідомленні пояснюється, що заяву про реєстрацію для IPO було конфіденційно подано до Комісії з цінних паперів і бірж США. «Даний твіт не містить будь-яких пропозицій про продаж цінних паперів», - додається в повідомленні.

Терміни виходу компанії на біржу, а також будь-які передбачувані фінансові деталі IPO в Twitter не уточнили.

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Андеррайтером IPO Twitter, за даними The Wall Street Journal, з великою ймовірністю стане банк Goldman Sachs. У той же час, зазначає видання, керівники Twitter розглядають можливість співпраці і з іншими великими інвестбанками.

Соціальна мережа Twitter почала роботу в 2006 році. Сервіс надає можливість користувачам обмінюватися короткими повідомленнями довжиною до 140 символів. В даний час Twitter з 500 мільйонами передплатників входить до десятки найбільш відвідуваних ресурсів інтернету.