ЄС має намір скасувати плату за роумінг

Єврокомісія представила свою пропозицію про загальну зону мобільного ринку ЄС, в якому, зокрема, пропонується ліквідувати плату за роумінг.

Зараз телеоператори зазвичай беруть додаткову плату за дзвінки в будь-яку іншу країну ЄС, зроблені як по стаціонарному, так і по мобільному телефону, передає Yle.fi.

Комісія пропонує встановити межу цін за мобільні дзвінки: ціна за мобільні дзвінки всередині Євросоюзу не може перевищувати 0,19 євро за хвилину (+ ПДВ). Комісія також внесла пропозицію про те , що ціна за дзвінок по звичайному телефону в іншу країну ЄС не може перевищувати ціни за міжміський дзвінок всередині країни. Тобто , дзвінок по звичайному телефону з Гельсінкі до Бельгії або в Рованіємі буде коштувати однаково.

Якщо пропозиція буде прийнята, то ціни на дзвінки в Євросоюзі значно знизяться. Для втілення в життя пропозицію Єврокомісії повинні схвалити Рада Європи і Європарламент.