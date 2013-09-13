ЄС має намір скасувати плату за роумінг

10:24, 13 вересня 2013
Суспільство
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Вхідні дзвінки на мобільні телефони на території Євросоюзу можуть стати безкоштовними вже наступного літа. 

Ціна за мобільні дзвінки всередині Євросоюзу не може перевищувати 0,19 євро за хвилину

Єврокомісія представила свою пропозицію про загальну зону мобільного ринку ЄС, в якому, зокрема, пропонується ліквідувати плату за роумінг.

Зараз телеоператори зазвичай беруть додаткову плату за дзвінки в будь-яку іншу країну ЄС, зроблені як по стаціонарному, так і по мобільному телефону, передає Yle.fi.

Комісія пропонує встановити межу цін за мобільні дзвінки: ціна за мобільні дзвінки всередині Євросоюзу не може перевищувати 0,19 євро за хвилину (+ ПДВ). Комісія також внесла пропозицію про те , що ціна за дзвінок по звичайному телефону в іншу країну ЄС не може перевищувати ціни за міжміський дзвінок всередині країни. Тобто , дзвінок по звичайному телефону з Гельсінкі до Бельгії або в Рованіємі буде коштувати однаково.

Якщо пропозиція буде прийнята, то ціни на дзвінки в Євросоюзі значно знизяться. Для втілення в життя пропозицію Єврокомісії повинні схвалити Рада Європи і Європарламент.

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