Світовий обсяг мобільних платежів у 2013 році зросте на 44%

Про це повідомляє дослідницька компанія Gartner (США) в своєму прогнозі розвитку ринку мобільних платежів.

При цьому, згідно з оцінкою Gartner, кількість користувачів, що оплачують послуги через мобільні пристрої, в усьому світі досягне в 2013 році 245,2 млн. осіб порівняно з 200,8 млн. таких користувачів у 2012 році (зростання більш ніж на 22%).

За оцінкою Санді Шена, директора досліджень Gartner, компанія чекає в 2012-2017 рр. щорічне глобальне зростання ринку мобільних платежів на рівні 35%, і обсяг цього ринку в 2017 році становитиме 721 млрд дол., а кількість користувачів зросте до 450 млн. осіб. При цьому Gartner на 40% скоротила прогноз щодо мобільних платежів, які здійснюються за допомогою NFC (технологія Near Field Communication, що дає змогу за допомогою вбудованого в мобільний телефон NFC-чіпа здійснювати безконтактні платежі в місцях, де є пристрої для читання таких чіпів).

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У компанії це пояснюють нижчими, ніж очікувалося, темпами впровадження даної технології і невисокою популярністю платіжних сервісів Google Wallet (платіжна система, розроблена компанією Google, розрахована для роботи із смартфонами, що працюють на операційній системі Android і мають NFC) та Isis (мобільна платіжна система Isis на базі технології NFC, заснована телекомунікаційними операторами AT&T Mobility, T-Mobile USA і Verizon Wireless). За оцінкою Gartner, у 2013 році за допомогою NFC буде здійснено лише 2% від загальної кількості обсягів мобільних операцій, а в 2017 р. - 5%.

У дослідженні Gartner також зазначено, що основними видами мобільних платежів у 2013 році будуть грошові перекази і оплата покупок, які становитимуть 71% і 21% від загального обсягу мобільних транзакцій відповідно. У компанії прогнозують, що до 2017 року частка грошових переказів знизиться до 69%, а оплати покупок – зросте до 23%.

Довідка: Gartner, Inc. – одна з провідних аналітичних і консалтингових компаній у сфері інформаційних технологій. Заснована в 1979 році, штаб-квартира розміщена в Стамфорді (Коннектикут, США). Компанія проводить дослідження в 85 країнах, кількість співробітників – понад 5 тисяч.