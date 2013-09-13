Світові бракує какао

Згідно з прогнозами в щомісячному огляді ринку какао за серпень з боку Міжнародної організації з какао ( The International Cocoa Organization, ICCO), в сезоні 2012-2013 рр. на світовому ринку буде наявний дефіцит какао в обсязі 52 тисячі тонн, повідомляють Вести.ру.

З 1 жовтня в Кот-д'Івуарі та Гані розпочнеться новий сезон (зазвичай він триває з жовтня по березень) збору врожаю какао-бобів. На частку даних африканських країн припадає 58% від загального обсягу світового виробництва какао.

За оцінками аналітиків, трейдерів, а також низки учасників індустрії виробництва какао, опитаних агентством Bloomberg, в сезоні 2013-2014 років також буде дефіцит: попит перевищить пропозицію на 118 тисяч тонн.

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Основна причина поточного стану ринку какао, а також песимістичних прогнозів з приводу подальшої ситуації - посушлива погода, яка, швидше за все, матиме негативний вплив на врожай в Кот-д'Івуарі, найбільшому в світі виробнику какао. Крім того, низка експертів також зазначили, що зниження держвитрат на пестициди призведе до скорочення врожаю какао-бобів у Гані.

У цілому ціни на какао в цьому році зросли на 15%. В одному з провідних сировинних індексів, Standard & Poor's GSCI, більш сильну динаміку в цьому році вдалося показати лише нафті. Експерти зазначають, що підтримувати цінам на какао надалі буде зростання споживання шоколаду в світі.