Міндоходів розробило зразок довідки про сплату утилізаційного збору

Про це сказано в проекті постанови Кабінету міністрів «Про затвердження форми довідки про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів і форми довідки про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів», опублікованому на сайті міністерства.

Згідно із запропонованим зразком, в довідці вказуватиметься інформація про платника податків, марка транспортного засобу, номер двигуна, шасі, кузова і рами, номер митної декларації, а також сума сплаченого збору.

Як повідомляв УНІАН, Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів” набув чинності з 1 вересня.

Разом з тим, Президент України Віктор Янукович, який підписав цей закон 2 серпня, зажадав внести зміни до законодавства з метою зняти суперечності з нормами СОТ. У зв'язку з цим у середині серпня Міністерство екології та природних ресурсів України запропонувало вилучити низку суперечливих норм, зокрема, про необхідність сертифікації утилізаційних майданчиків і використання коригуючих коефіцієнтів при обчисленні суми необхідного до сплати екологічного податку.

Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і ділерів (ВААІД) наполягає на скасуванні утилізаційного збору і готує свої законопроекти, які передбачають або повне скасування збору, або його істотне зниження – до рівня, який відображає середні показники аналогічного збору в Європі.