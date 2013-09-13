Сирія приєдналася до конвенції ООН про заборону хімзброї

«Кажучи офіційно, з сьогоднішнього дня Сирія стала повноправним учасником конвенції», - заявив він.

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Раніше в четвер представники ООН заявили, що отримали від сирійської влади документи, що стосуються приєднання до конвенції. Офіційно повний зміст документів не називався, пише Лента.ру.

На початку вересня влада Сирії погодилася передати наявну в країні хімічну зброю під міжнародний контроль з метою його подальшого знищення. З цією пропозицією виступила Москва, відповівши таким чином на заяву Держсекретаря США Джона Керрі про те, що в разі роззброєння Сирії Сполучені Штати можуть відмовитися від проведення військової операції в цій близькосхідній країні.

Конвенція ООН про заборону хімічної зброї почала діяти в 1997 році. До сьогодні її повноправними учасниками є, разом з Сирією, 190 країн-членів ООН. До документу не приєдналися лише КНДР, Ангола, Південний Судан і Єгипет. Ще дві країни, Ізраїль і М`янма, підписали конвенцію, але не ратифікували її.