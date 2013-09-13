В Україну завтра прийде осіння дощова прохолода

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, в окремих районах півдня та сходу грози, у центральних, більшості північних, південних областей та в Криму сильні дощі, вдень на Одещині, Миколаївщині та Вінниччині місцями дуже сильний дощ.

Вітер у західній половині північно-західний, на решті території переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень в південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні до 17°, у західних областях подекуди 6-8°; вдень 14-19°, в Криму, Приазов'ї та місцями в східних областях 20-25°.

У Київській області завтра хмарно. Сильний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 14-19°.

У столиці хмарно. Сильний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 14-16°.

13 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-22°, в районі Одеси 16°; в Дніпрі біля Києва - 16°.