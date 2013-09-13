Керівників держпідприємств можуть посадити за борги із зарплат

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов у п'ятницю в ході селекторної наради в Кабінеті міністрів.

За його словами, також можливе ухвалення відповідних кадрових рішень стосовно керівників областей із найбільшою заборгованістю.

"Ми розглянемо ситуацію заборгованості на «Укроборонпромі», структурах Мінінфраструктури, Державного космічного агентства, Міноборони, Агентства держмайна, Держрезерву, а також у Київській, Миколаївській, Тернопільській облдержадміністраціях. Це неприпустимо. На найближчому засіданні уряду ми розглянемо ситуацію. Не виключено, що буде ухвалено відповідні кадрові рішення. Питання дуже важливе, і я особисто триматиму його на контролі. І ще я хочу нагадати про персональну відповідальність за погашення заборгованостей і наповнення Пенсійного фонду», - сказав Арбузов.

Перший віце-прем'єр також підкреслив, що на боржників із зарплат очікує кримінальна відповідальність.

«Позиція уряду така: всі керівники, які допускають борги, повинні нести за це кримінальну відповідальність. Тому в сьогоднішній нараді бере участь представник Генеральної прокуратури», - сказав він.

За словами Арбузова, станом на 9 вересня в Україні заборгованість із зарплат становить 959 млн грн, із яких 336 млн грн, — на державних підприємствах, 27 млн грн — на комунальних і 595 млн грн — на підприємствах іншої форми власності.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні в липні 2013 року скоротився порівняно з червнем на 4,2 млн грн, або на 0,4%, і на 1 липня становив 985,4 млн грн.