У миколаївському дитсадку у трьох дітей виявили менінгіт
17:09, 13 вересня 2013Суспільство
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У Миколаєві трьох вихованців дитячого садка №47 госпіталізовано з різними формами менінгіту.
В ОДА кажуть, що про вірус не йдеться / Фото : kerch.fm
Як повідомив УНІАН прес-секретар управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Юрій Багрянцев, дітей було госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні в період із 4 по 9 вересня. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.
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Діти знаходилися в садку в різних групах. "Це менінгіт різних серотипів. Говорити про те, що це вірусний менінгіт не можна", - сказав Багрянцев.
За його словами, взято аналізи в дітей, які контактували з хворими.
Причина захворювання з'ясовується, всі необхідні в таких випадках санітарні заходи проводять фахівці санепідстанції.
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