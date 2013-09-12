Проект бюджету-2014 передбачає приватизацію 159 об'єктів - ЗМІ

Про це зі слів нардепа-свободівця Ігоря Швайки, присутнього на вчорашньому засіданні Кабміну, де був прийнятий за основу проект бюджету на наступний рік, повідомляє КоммерсантЪ-Украина.

Однак керівник аналітичного департаменту SP Advisors Віталій Ваврищук упевнений, що це декларативний показник, який потрібен, щоб плани по запозиченнях не виглядали "шокуючими", адже і позики, і доходи від приватизації є джерелом покриття дефіциту держбюджету.

У той же час, у президента Академії фінансового управління Тетяни Єфименко оптимістичні очікування від наступного року.

"Перелік об'єктів приватизації висить ще з 2005 року, а зараз грошового капіталу в приватному секторі накопичилося стільки, що є мотивація перетворювати гроші в активи", - вважає вона.