Офіційний курс НБУ на 16 вересня

Нацбанк встановив курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США - 799.3000 (на 13 вересня - 799.3000) 100 EUR - 1062.6694 (на 13 вересня - 1062.2697) 10 RUR - 2.4413 (на 13 вересня - 2.4464) Читайте також: Гривню восени впускають? (рос.) Всі курси валют на 16 вересня.

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