Офіційний курс НБУ на 16 вересня
09:40, 16 вересня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив курс гривні.
Курс валют НБУ / Фото : npblog.com.ua
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 799.3000 (на 13 вересня - 799.3000)
100 EUR - 1062.6694 (на 13 вересня - 1062.2697)
10 RUR - 2.4413 (на 13 вересня - 2.4464)
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