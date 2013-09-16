Офіційний курс НБУ на 16 вересня

09:40, 16 вересня 2013
Суспільство
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Нацбанк встановив курс гривні.

гроші / Фото : npblog.com.ua

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 799.3000 (на 13 вересня - 799.3000)

100 EUR - 1062.6694 (на 13 вересня - 1062.2697)

10 RUR - 2.4413 (на 13 вересня - 2.4464)

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