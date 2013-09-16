УЗ збільшила збитки від пасажирських перевезень

Про це УНІАН повідомила прес -служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням , близько половини від загальної суми збитків - 2,25 млрд грн склали збитки від перевезення пасажирів у поїздах приміського сполучення . Збитки від перевезення пасажирів поїздами далекого прямування склали 1,6 млрд грн. Послуги пільговикам склали близько 416,9 млн грн , з яких компенсовано лише 30% - 125,1 млн грн. Заборгованість перед залізницями за перевезення пільгових категорій громадян становить 291,8 грн.

«Усі негативні фінансові результати «Укрзалізниця» покрила за рахунок власних доходів від вантажних перевезень. Разом з тим, за наявності державної дотації на вирівнювання цін , витрачені кошти можна було б витратити на довгострокові капітальні вкладення» , - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

У відомстві також зазначили, що існуюча ситуація , коли пасажирські перевезення стабільно показують негативний фінансовий результат , у тому числі через високі інфраструктурних витрат , тарифів нижче собівартості перевезення , і значного зносу рухомого складу , не сприяє залученню інвестицій у галузь.

«Укрзалізниця » неодноразово підкреслювала необхідність підтримки на державному та місцевому рівнях у питаннях оновлення пасажирського рухомого складу , забезпечення потреби пасажирів у перевезеннях , а також необхідність існування і дії компенсаторного механізму покриття збитків перевізника , надає послуги перевезення за тарифом , нижче собівартості » , - зазначають у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, « Укрзалізниця» в січні- червні 2013 року зазнала збитків від перевезення пасажирів на суму майже 3,5 млрд грн. Разом з тим , проект плану капітальних інвестицій на 2013 рік , який «Укрзалізниця » подала на розгляд Міністерства інфраструктури , передбачає виділення в цьому році 2,7 млрд грн державного фінансування на оновлення парку пасажирського рухомого складу. Через систематичне невиділення коштів на оновлення пасажирського рухомого складу « Укразлізниця » прогнозує скорочення можливостей залізниці з перевезення пасажирів протягом найближчих п'яти років в 1,5 рази - з 60,5 до 40 млн пасажирів. При цьому відомство продовжує за власні кошти реалізовувати програму розвитку швидкісного руху , модернізувати інфраструктуру , виплачувати кредити , ремонтувати вокзали , перевозити пасажирів за зниженими тарифами.