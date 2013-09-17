На Житомирщині іномарка збила пенсіонера-велосипедиста
10:31, 17 вересня 2013Суспільство
426
Водій мчав на великій швидкості.
велосипед
Вчора близько 6:40 на 226 км автодорозі Київ – Чоп Новоград-Волинського району Житомирської області водій автомобіля Шевроле з Рівного смертельно травмував велосипедиста.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ України у Житомирській області.
Водій Шевроле їхав у напрямку Києва, однак не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожньої обстановки.
Ця автівка на швидкості врізалася у 63-річного жителя міста Новоград -Волинський, який на велосипеді переїжджав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих ушкоджень загинув на місці пригоди.
Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter