На Житомирщині іномарка збила пенсіонера-велосипедиста

Вчора близько 6:40 на 226 км автодорозі Київ – Чоп Новоград-Волинського району Житомирської області водій автомобіля Шевроле з Рівного смертельно травмував велосипедиста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ України у Житомирській області.

Водій Шевроле їхав у напрямку Києва, однак не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожньої обстановки.

Ця автівка на швидкості врізалася у 63-річного жителя міста Новоград -Волинський, який на велосипеді переїжджав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих ушкоджень загинув на місці пригоди.

Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.