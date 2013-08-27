Затримали водія, який насмерть збив велосипедиста

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, за попередніми даними, водій вантажівки MAN, який 26 серпня збив насмерть 37-річного велосипедиста та його 34-річну пасажирку, був у стані алкогольного сп’яніння.

Водій вантажівки спробував втекти, та сьогодні, 27 серпня, був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб).

Розслідування проводить міліція, процесуальне керівництво здійснює прокуратура району. Його хід перебуває на контролі прокуратури області.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня в селі Високопілля Валківського району водій автомобілю MAN скоїв наїзд на велосипедиста з пасажиром. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці пригоди загинули велосипедист, 1976 р. н. та його пасажир 1979 р. н.