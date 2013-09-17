Мельник готувався до втечі за кордон з 2004 року - ЗМІ

Саме тоді йому загрожувала кримінальна відповідальність за участь у фальсифікаціях на президентських виборах.

Як пише газета "Вести" в номері від 17 вересня, саме тоді Мельник купив собі нерухомість у Литві й автоматично міг претендувати на отримання паспорта цієї країни.

Громадянство цієї країни служило йому «запасним виходом на випадок переслідувань в Україні. Коли буря навколо Мельника уляглася, й він знову був на коні паспорт іншої країни ліг під сукно, але став у нагоді вже в 2013 році», - пише «Вести».

Водночас народний депутат Геннадій Москаль запевняє, що йому вдалося відстежити весь ланцюжок пересувань ректора-втікача.

«Мельник виявився дуже майстерним актором, який перехитрив і режисера, і постановника кримінального переслідування проти своєї персони, - сказав Москаль. – Усі чудово розуміли, що з його зв'язками альтернативи взяттю під варту немає. Коли ж з'явилося рішення суду про домашній арешт в Ірпіні, стало ясно, що йому дають втекти. Весь Ірпінь – це феодальна вотчина Петра Мельника, де йому винен кожен стрічний, не дивно, що міліціонери явно прикинулися, ніби втеча стала для них несподіванкою».

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Москаль упевнений, що перед втечею Мельник отримав консультації кращих фахівців із міграційного законодавства західних країн, і вся комбінація була продумана до дрібниць.

«Я маю достовірні дані, що він виїхав через Білорусь, але на кордоні був затриманий білоруськими прикордонниками, - сказав Москаль. – Проте потім за дзвінком високого начальства з Мінська Мельника відпустили. Чому це зробили - треба запитувати в оточення Лукашенка. Ймовірно, й там є корупційні лазівки або особисті знайомства Мельника. З Білорусі екс-ректор дістався до однієї з прибалтійських країн, не хочу називати її напередодні Вільнюського саміту, щоб посли не слали спікеру Рибаку ноти протесту, й він мене потім не відчитував. Подивіться на карті, яка прибалтійська країна найближча, якщо прокладати маршрут із України».

Довідка УНІАН. Мельника було затримано 27 липня під час отримання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік із-під домашнього арешту, знявши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.

Пізніше Генпрокуратура України підтвердила інформацію, що Мельника виявлено в США - в місті Сан-Маркос у штаті Каліфорнія.