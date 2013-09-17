В Одесі вантажівка зіткнулася з шістьма автомобілями, є постраждалі

В Одесі 3 людей госпіталізовано внаслідок ДТП за участю вантажного й 6 легкових автомобілів.

Як повідомили УНІАН у секторі профілактичної роботи управління ДАІ Головного управління МВС в Одеській області, 16 вересня в Одесі близько 17.00 на перехресті вулиці Водопровідна та провулка Високий вантажний автомобіль «КамАЗ-5511» зіткнувся з 6 легковими машинами.

"37-річний водій вантажівки, не витримавши безпечну дистанцію, скоїв зіткнення з автомобілем «Форд Фієста», який зупинився перед вантажівкою. Після зіткнення легковик відштовхнуло на автомобіль «ВАЗ-211040». Потім «КамАЗ продовжив рух і скоїв зіткнення з автомобілями «Деу Ланос», «Черрі Кімо», «Мерседес Віто» і «Хюндай Соната», що зупинилися перед ним", – уточнили в секторі.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди двоє пасажирів (жінка 1949 р.н. і чоловік 1962 р.н.) автомобіля «Деу Ланос» і пасажир (жінка 1962 р.н.) автомобіля «ВАЗ-211040» - отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставлено до медичної установи. За фактом ДТП почато кримінальне провадження.