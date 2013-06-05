В Ахметова кажуть, що зараз піднімати тарифи не телефон не будуть

Придбання «Укртелекому» фінансово-промисловою групою “Сістем Кепітал менеджмент” (СКМ) не призведе до зростання тарифів компанії. Про це повідомив у корпоративному блозі СКМ керуючий директор SCM Advisors Ілля Архипов.

«Наразі такий крок видається нам економічно неправильним», - відзначив він.

На думку Архипова, по-перше, тарифи на багато основних послуг регулюються державою, і їх підвищує не бізнес, а спеціальний уповноважений орган – Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку й інформатизації (НКРСІ). По-друге, «тарифи не так давно вже були підняті, і ми вважаємо, щонайменше короткостроковій перспективі, цього робити не можна», зокрема й, виходячи з комерційних міркувань. На думку Архипова, «високими цінами конкурувати з іншими операторами неможливо», особливо враховуючи постійне скорочення кількості абонентів фіксованого зв'язку, значною мірою за рахунок їх відтоку в мобільні мережі.

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Він також повідомив, що СКМ «приймає на себе всі зобов'язання за умовами приватизаційного конкурсу й договору між EPIC і ФДМУ» у частині кадрової політики, пообіцявши, що компанія «До будь-яких кадрових змін підходитиме дуже й дуже зважено». Водночас він повідомив, що «якісь кадрові зміни, звісно, будуть», не уточнивши які.

Як повідомляв УНІАН, фінансово-промислова група “Сістем Кепітал менеджмент” (СКМ) і EPIC 3 червня 2013 року підписали договір купівлі-продажу 100% акцій компанії UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кіпр), якій належать корпоративні права ТОВ «ЄСУ» (Україна). У свою чергу, ТОВ «ЄСУ» володіє 92,79% акцій ПАТ «Укртелеком» (Україна), найбільшого українського гравця фіксованого зв'язку, а також оператора мобільної мережі 3G.

Група СКМ стане власником контрольного пакета "Укртелекому" після отримання всіх необхідних дозволів, зокрема від антимонопольних органів.

На телекомунікаційному ринку України СКМ вже володіє оператором фіксованого зв'язку - групою Vega, а також є міноритарним акціонером компанії «Астеліт», оператора мобільного зв'язку Life:) – третього мобільного гравця країни.