Найбільші російські банки можуть потрапити під санкції США

У США чотири сенатора закликали адміністрацію Барака Обами ввести санкції відносно найбільших російських банків, що фінансують, по їх словами, режим Башара Асада.

Про це пише Газета.ру посилаючись на видання Politico. Лист голові Мінфіну Джейкобу Лью підписали сенатори-республіканці Джон Корнин і Келлі Айотт і демократи Річард Блюменталь і Джин Шахін.

«Такі банки як ВТБ, ВЕБ, Газпромбанк і Зовнішекономбанк ведуть бізнес з Сирією, підриваючи режим санкцій, введених США, Євросоюзом і ООН», - зазначено в листі. За словами сенаторів, у ВТБ, зокрема, зберігаються особисті активи сирійського президента Башара Асада. Сенатор Блюменталь запропонував також заморозити активи російських банків у США і накласти обмеження на закордонні поїздки їх співробітників.