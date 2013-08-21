Україна цьогоріч планує імпортувати до 2,5 мільярда кубів реверсного газу
15:31, 21 серпня 2013Суспільство
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Україна планує поставити за реверсивною схемою з Європи до 2,5 млрд кубометрів газу.
Цьогоріч Україна імпортує з Європи 2-2,5 млрд кубів газу / Фото : НАК «Нафтогаз України»
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький на брифінгу в Кабінеті міністрів.
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«Плануємо 2-2,5 млрд кубометрів газу імпортувати з Європи цього року», - сказав міністр.
Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-липні 2013 року імпортувала газу в грошовому вираженні на загальну суму 5,476 млрд дол.
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