Україна цьогоріч планує імпортувати до 2,5 мільярда кубів реверсного газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький на брифінгу в Кабінеті міністрів.

На тему: ЗМІ: У Кабміні планують повністю відмовитися від російського газу до 2020 року

«Плануємо 2-2,5 млрд кубометрів газу імпортувати з Європи цього року», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-липні 2013 року імпортувала газу в грошовому вираженні на загальну суму 5,476 млрд дол.