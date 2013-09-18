ЗМІ: Російський актор Панін влаштував дебош у ресторані (відео)

«В Інтернеті з'явився відеоролик із записом ресторанного дебошу у Володимирській області. Людина, схожа на актора Олексія Паніна, кидає тарілки з їжею, що не сподобалась, на підлогу, а потім кидає в кухаря попільничку. Керівництво закладу звернулося до поліції», - говориться в повідомленні російського телеканалу «Вести».

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня в Криму міліція відкрила кримінальне провадження за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі російським актором Олексієм Паніним через його висловлювання на адресу кримських татар після ДТП під час гастролей на півострові.

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За даними ВО «Свобода», російський актор після ДТП в Криму за участю кримського татарина, зокрема, сказав, що "... правильно, що Сталін їх (кримських татар) під час війни виселив з Криму", а також сказав: "А я хіба в Україні перебуваю? Я не в Україні, я в Криму!".

"Молодий хлопчик - татарин, врізався в бампер. Там немає жодної подряпини, але це він врізався. Людина дозволила собі хамски поспілкуватися і все. Нічого не сталося - все нормально. Хамське бидло ударив машину в "жопу", захотів заробити грошей. У нього це не вийшло... Я його за горло схопив. Був би у мене камінь під рукою, я б йому довбешку розбив", - коментував Панін свій вчинок ЗМІ.

Пізніше Панін вибачився за свої слова, відзначивши, що журналісти перекрутили їх суть.

Меджліс кримськотатарського народу вибачення не прийняв і вимагав суду для актора.

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов осудив висловлювання Паніна.

Відео: ТСН