У Тернополі продавець "ювелірки" за три місяці накрав на $50 тисяч
У Тернополі судитимуть працівника ювелірного магазину, який викрав цінностей на 410 тис. грн.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що працюючи продавцем, з середини квітня до початку липня цього року зловмисник викрадав ювелірні вироби та готівку. Частину ювелірних виробів він здавав в ломбард, окрім цього привласнював кошти за проданий товар. Коли власники почали проводити інвентаризацію, продавець у всьому зізнався.
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Щодо нього було відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191 КК України (привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене в особливо великих розмірах). Санкція статті за вчинення злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.
17 вересня дане провадження прокуратура скерувала до Тернопільського міськрайонного суду.