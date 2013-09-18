В Умані помер побитий під час паломництва хасидів міліціонер

У лікарні міліціонеру зробили декілька операцій, але врятувати правоохоронцю життя не вдалось.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел близьких до офіційних, міліціонер прибув до Умані у складі зведеного загону міліції УМВС в Черкаській області для охорони громадського порядку на час святкувань юдейського нового року Рош-га-Шана.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 2 вересня правоохоронця з важкою черепно-мозковою травмою доставили до Уманської міської лікарні. Він на той час перебував поза службою, без табельної вогнепальної зброї. За фактом побиття правоохоронця слідчим відділом Уманського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наступного дня правоохоронці затримали 46-річного жителя Умані, якого підозрюють в нанесенні працівникові міліції тілесних ушкоджень, та оголосили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.