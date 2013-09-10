МВС спростувало інформацію про побиття ізраїльских полісменів в Умані

Як повідомили кореспонденту УНІАН в СЗГ УМВС в Черкаській області, за час перебування паломників–хасидів у місті Умань Черкаської області, звернень та повідомлень про кримінальні правопорушення по відношенню як до паломників, так і до представників поліції до Уманського міськвідділу міліції не надходило.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на видання “Киев Еврейский“, троє поліцейських із Ізраїлю, які прибули до Умані Черкаської області для забезпечення правопорядку в місцях паломництва хасидів, в ніч на 8 вересня побилися з місцевими мешканцями у барі.

За інформацією видання, вночі в барі на правоохоронців напали нетверезі місцеві жителі й іноземці були змушені оборонятися. За особистим розпорядженням генерального інспектора поліції Ізраїлю Йоханана Данине поліцейські, які брали участь у бійці в барі, були негайно відправлені додому. В Ізраїлі призначено внутрішнє розслідування. Подробиці інциденту не повідомляються, проте, відомо, що один із поліцейських отримав легкі поранення.

У Черкаській обласній міліції, куди звернувся УНІАН, від коментарів утримались.

Водночас, як стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел, близьких до офіційних, ізраїльські поліцейські на кінець свого відрядження вирішили відпочити у місцевому барі. Бійка з уманчанами почалася після того, як ізраїльські полісмени почали приділили увагу місцевій дівчині.

*** До Умані Черкаської області цього року на святкування іудейського нового року Рош-га-Шана приїхала рекордна кількість хасидів – близько 30 тис. Цього року новий рік хасиди святкували з 4 на 5 вересня. Охорону громадського порядку в Умані на час паломництва забезпечували 429 міліціонерів УМВС у Черкаській області, 12 ізраїльських поліцейських та 89 співробітників ДСНС, в тому числі водолази, хіміки, піротехніки.

Ввечері 8 вересня всі ізраїльські поліцейські, які допомагали українським міліціонерам в Умані, відбули на батьківщину.

Довідка УНІАН. Засновник брацлавського хасидизму Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) - одна із найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.