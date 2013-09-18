Офіційний курс валют на 19 вересня
20:44, 18 вересня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив курс гривні
Офіційний курс валют
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.3000 (на 18 вересня – 799.3000)
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100 EUR – 1067.2254 (на 18 вересня – 1067.5451)
10 RUR – 2.4788 (на 18 вересня – 2.4728).
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