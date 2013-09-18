Офіційний курс валют на 19 вересня

Нацбанк встановив курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.3000 (на 18 вересня – 799.3000) На тему: Долар на міжбанку доріс до 8,20 грн 100 EUR – 1067.2254 (на 18 вересня – 1067.5451) 10 RUR – 2.4788 (на 18 вересня – 2.4728). Усі курси валют на 19 вересня

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