Росія може заборонити імпорт українського вугілля - ЗМІ

Росія може заборонити імпорт даного вугілля через негативні екологічні наслідкі для населення на близьких до генеруючих потужностей територіях, повідомляє газета "Ведомости" з посиланням на представника Міненерго.

Українське вугілля, яке відрізняється високим вмістом сірки, імпортує в РФ «Газпром енергохолдинг».

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Для своїх підприємств у центральній Росії компанія закуповує вугілля у української компанії D.tec, вміст сірки в якому "близько 1%". Підприємства енергохолдингу імпортують 300 тисяч тонн вугілля з України.