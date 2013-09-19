Росія може заборонити імпорт українського вугілля - ЗМІ

08:48, 19 вересня 2013
Суспільство
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Правкоміссія з ПЕК 20 вересня розгляне питання про доцільність імпорту в Росію вугілля з високим вмістом сірки (більше 1%).

вугілля шахта

Росія може заборонити імпорт даного вугілля через негативні екологічні наслідкі для населення на близьких до генеруючих потужностей територіях, повідомляє газета "Ведомости" з посиланням на представника Міненерго.

Українське вугілля, яке відрізняється високим вмістом сірки, імпортує в РФ «Газпром енергохолдинг».

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Для своїх підприємств у центральній Росії компанія закуповує вугілля у української компанії D.tec, вміст сірки в якому "близько 1%". Підприємства енергохолдингу імпортують 300 тисяч тонн вугілля з України.

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