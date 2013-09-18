Росія заборонила ввезення молочних продуктів з Литви

08:29, 18 вересня 2013
Суспільство
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Росспоживнагляд вводить обмеження на ввезення до Росії молочної продукції з Литви.

Литва не є ключовим гравцем на російському молочному ринку

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на керівника Росспоживнагляду Геннадія Онищенка.

Це пов'язано з якістю і безпекою молочної продукції з цієї країни: у ній було виявлено антибіотик тетрациклін.

За даними Національного союзу виробників молока, Литва не є ключовим гравцем на російському молочному ринку, так як її частка становить менше 1%.

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