Росія заборонила ввезення молочних продуктів з Литви

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на керівника Росспоживнагляду Геннадія Онищенка.

Це пов'язано з якістю і безпекою молочної продукції з цієї країни: у ній було виявлено антибіотик тетрациклін.

За даними Національного союзу виробників молока, Литва не є ключовим гравцем на російському молочному ринку, так як її частка становить менше 1%.