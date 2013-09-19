Вчені виявили ген, що захищає від ВІЛ

Кодований геном MX2 білок, як встановили автори дослідження, ефективно пригнічує здатність вірусу, що вже потрапив у кров, до реплікації, а також включає біологічний механізм стійкості до ВІЛ, що дає надію на появу в майбутньому нового нетоксичного методу терапії викликаного вірусом синдрому набутого імунодефіциту (СНІД), заснованого на активізації власних захисних сил організму. Роботу опубліковано 18 вересня в журналі Nature, повідомляє портал «Медновини».

Проводячи лабораторні експерименти на двох лініях лейкоцитів, в одній з яких ген MX2 був активований, а в іншій - «вимкнений», автори виявили, що в першому випадку кодований геном однойменний білок повністю блокував здатність вірусу, що вже проник у клітину, до реплікації, завдяки зв'язуванню з ключовим білком вірусної оболонки й пригніченню процесу самоскладання вірусних часток. У тих клітинах, де ген MX2 був не активний, вірус успішно реплікувався й поширився.

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Крім того, як виявилось, білок MX2 запускає в клітинах синтез альфа-інтерферону, що робить їх стійкими до ВІЛ.

«Досі ми дуже мало знали про ген MX2, проте тепер нам відкрилася його захисна антивірусна функція й здатність бити в найуразливішу точку життєвого циклу вірусу, - зазначив провідний автор роботи професор Майк Мелім (Mike Malim). - Це відкриває нові можливості з розробки методів нетоксичної терапії».

На думку Меліма, надалі може бути два шляхи - створити речовину, що імітує функції білка MX2 або ж препарат, що активує ген MX2. «Розробка ліків, які стимулюють захисні сили організму, дуже важлива, оскільки відбувається запуск природних процесів, а крім того, виключається проблема розвитку резистентності до препаратів», - підкреслив Мелім.