Журналісти звинуватили Укрпошту в порушенні свободи слова

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НСЖУ.

У Спілці журналістів зауважили, що тарифи на доставку друкованих видань за переплатою підвищено на 45%. Відповідний наказ Мініфраструктури № 656 зареєстровано в Міністерстві юстиції. «Попри численні наради, на яких представники ЗМІ, громадських організацій та Укрпошти намагалися досягти компромісу в питанні рівня збільшення тарифів, державне підприємство зв’язку таки домоглося підтримки у профільному міністерстві», - зазначили у Національній спілки журналістів у наголосили, що «цим Укрпошта продемонструвала небажання іти на діалог та неповагу до засобів масової інформації».

У НСЖУ нагадали, що «Укрпошта ініціювала зростання тарифів на доставку періодики на час нової передплатної кампанії. Така ініціатива спричинила хвилю обурень у представників медіагалузі. А ще – затримки зі стартом передплатної кампанії в Україні».

На тему: Укрпошта з 1 січня підвищує тарифи на доставку періодики відразу на 45%

«Національна спілка журналістів України звертає увагу на соціальну значущість передплати на пресу і дуже високу чутливість населення до її ціни, особливо у сільській місцевості. Навіть незначне підвищення вартості є надзвичайно потужним фактором відмови від передплати», – зауважив голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко. – Розуміючи необхідність приведення тарифів Укрпошти до економічно обґрунтованого рівня, НСЖУ все ж наполягає на обмеженні рівня їхнього зростання не більше ніж на 25%».

«Видавці та редактори періодичних видань неодноразово наголошували: Укрпошта вже неодноразово заявляє про наміри стрімкого підвищення тарифів практично в останній момент напередодні старту передплатної кампанії замість того, щоб працювати над тарифною політикою постійно, зважаючи на рівень інфляції», - підкреслили в НСЖУ і додали: «Беручи до уваги те, що Укрпошта ігнорує партнерські взаємини з представниками медіагалузі, Національна спілка журналістів направляє відповідне звернення до прем’єр-міністра України Миколи Азарова та Гаранта Конституції – Президента України Віктора Януковича, оскільки вважає, що різке підвищення тарифів є порушенням конституційного права на свободу слова та обмежує право на доступ населення до інформації».