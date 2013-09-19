Укрпошта з 1 січня підвищує тарифи на доставку періодики відразу на 45%

Про це йдеться в наказі Мінінфраструктури України, повідомляє прес-служба Українського державного підприємства поштового зв'язку (Укрпошта) . При цьому вартість передплатного видання для читача зросте лише на 10 - 15 % - за умови незмінної видавничої вартості.

У Укрпошті відзначають , що підвищення тарифів дасть можливість підприємству підвищити якість послуг і підвищити заробітну плату практично 100-тисячний колективу , зокрема , листоношам. "Зараз державні підприємства Укрпошта та ДП Преса повністю готові до передплатної кампанії на 2014 р.

Враховуючи зміну тарифів , підприємства зв'язку в робочому порядку відпрацьовувати з кожної редакцією ( видавництвом ) питання зміни видавничої вартості для включення до Каталогу видань України , якщо це необхідно , і почнуть підписку найближчі дні " , - наголошується в повідомленні.