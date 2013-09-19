"ЗАЗ" у 2014 році почне випуск автомобілів на експорт

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні, 19 вересня, на прес-конференції, присвяченій 150-річчю запорізького автозаводу голова правління ПАТ «ЗАЗ» Сергій Філіпенко.

За його словами, випуск автомобілів екологічного класу Євро-5, ЗАЗ почне в I-II кварталі 2014 року, і всі автомобілі даного класу будуть поставлятися на експорт.

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Для відповідності даному екологічному класу буде змінено систему двигуна 1,3 л розробки Мелітопольського моторного заводу.

Для України поки будуть випускатися автомобілі класу Євро-4. За даними учасників прес-конференції клас Євро-5 для вітчизняного авторинку вводити сенсу поки немає, оскільки «зміна екологічного класу відбивається на ціні».

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить до корпорації «УкрАвто».

ЗАЗ в 2012 році отримав чистий прибуток у розмірі 448 тис. грн проти 54,5 млн грн чистого збитку в 2011 році.

У 2012 році ЗАЗ скоротив виробництво автомобілів на 30% - до 42,7 тис. одиниць. У 2013 році компанія планує наростити обсяги продажів на 15-17%.

*** Євро-5 - екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах автомобілів. Стандарт обов'язковий для всіх нових вантажних автомобілів продаються в Євросоюзі, з жовтня 2008 р., і для всіх легкових авто - з 1 вересня 2009

У Росії стандарт Євро-5 на всі ввезені автомобілі вводиться з 1 січня 2014 року.

Норми по викидах: СН до 0,05 г / км, CO до 0,8 г / км і NOy до 0,06 г / км.