Офіційний курс валют на 20 вересня

Нацбанк встановив курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 20 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США - 799.3000 (на 19 вересня - 799.3000) На тему: Гривня на міжбанку продовжує дешевшати 100 EUR - 1082.6519 (на 19 вересня - 1067.2254) 10 RUR - 2.5303 (на 19 вересня - 2.4788) Усі курси валют на 20 вересня

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