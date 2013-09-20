Офіційний курс валют на 20 вересня
00:25, 20 вересня 2013Суспільство
512
Нацбанк встановив курс гривні
Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 20 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 799.3000 (на 19 вересня - 799.3000)
На тему: Гривня на міжбанку продовжує дешевшати
100 EUR - 1082.6519 (на 19 вересня - 1067.2254)
10 RUR - 2.5303 (на 19 вересня - 2.4788)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter