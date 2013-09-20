Офіційний курс валют на 20 вересня

00:25, 20 вересня 2013
Суспільство
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Нацбанк встановив курс гривні

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 20 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 799.3000 (на 19 вересня - 799.3000)

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100 EUR - 1082.6519 (на 19 вересня - 1067.2254)

10 RUR - 2.5303 (на 19 вересня - 2.4788)

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